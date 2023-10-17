Андрей Ярмоленко оказался в лидерах по статистическому параметру, показывающему важность забитых голов за карьеру. Опытный украинец опередил ряд легенд футбола.

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Достойное признание

Андрей Ярмоленко еще раз смог задокументировать свой высокий уровень. Украинскому вингеру удалось войти в список наиболее влиятельных игроков мира по проценту победных голов от всех забитых. Стоит подчеркнуть, что принимались во внимание только те исполнители, которым удалось отличиться как минимум 40 победными мячами за клубную карьеру.

Ярмоленко, в свою очередь, за свою футбольную жизнь забил 67 голов, принесших вожделенный триумф его коллективу, что составляет 38,5 процента от всех его реализованных моментов. Таким образом, Андрей, выступавший в свое время за Боруссиб Дортмунд, Вест Хэм, Аль-Айн и Динамо, оказался по этому показателю на четвертой строчке среди всех футболистов в мировом рейтинге.

Кстати говоря. Ряд легендарных исполнителей не попали даже в первую десятку, например: Хуан Мата (13-е место – 36,6 процентов, 52 гола), Филиппо Индзаги (16-е место – 35,7 процентов, 103 гола) и Давид Сильва ( 22-е место – 35,5 процента, 43 гола).

Напомним, что сборная Украины сыграет предпоследний матч квалификационной группы к Евро-2024 уже 17 октября против сборной Мальты. Андрей Ярмоленко не примет участие в игре, поскольку перенес операцию и вылетел на долгий срок.

Топ игроков по проценту победных голов