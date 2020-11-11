В поединке 18-го тура Премьер-дивизиона Ирландии "Дандолк" на своем поле принимал "Слайго Роверс". На 10-й минуте игрок гостей Джесси Деверс очень эффектно открыл счет.

Футболист получил мяч в 35 метрах от ворот и, очевидно, хотел сделать навес, но мяч срезался с ноги и вышел элегантный "парашют" за шиворот голкиперу, который не был готов к такой неожиданности.

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В добавленное ко второму тайму время "Слайго" сумел удвоить преимущество и обеспечить себе четвертое место в чемпионате благодаря победе 2:0.

К слову. По итогам 18 тура команды занимают соседние места в турнирной таблице ирландского первенства. "Дандолк" – третий, а "Слайго Роверс" – 4-й.

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