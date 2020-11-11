У поєдинку 18-го туру Прем'єр-дивізіону Ірландії "Дандолк" на власному полі приймав "Слайго Роверс". На 10-й хвилині гравець гостей Джессі Деверс дуже ефектно відкрив рахунок.

Футболіст отримав м'яч у 35 метрах від воріт і, очевидно, хотів зробити навіс, але м’яч зрізався з його ноги та вийшов елегантний "парашут" за комірець голкіперу, який не був готовий до такої несподіванки.

Дивіться також Гравець "Рапіда" забив божевільний гол у дев'ятку у результативній перестрілці в ЛЄ: відео

У доданий до другого тайму час "Слайго" зумів подвоїти перевагу і забезпечити собі четверте місце в чемпіонаті завдяки перемозі 2:0.

До слова. За підсумками 18 туру команди займають сусідні місця в турнірній таблиці ірландської першості. "Дандолк" – третій, а "Слайго Роверс" – 4-й.

Відео епізоду