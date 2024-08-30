Украинка подошла к Паралимпиаде-2024 в статусе двукратного бронзового призера Игр (в Токио). В квалификации Ирина Щетник показала лучший результат среди 17-ти спортсменок, пишет 24 Канал.

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Без медали, но с рекордом

Ирина Щетник набрала 627.5 балла и обновила паралимпийский рекорд.



Кто квалифицировался в финал / Скриншот с сайта Паралимпиады

К сожалению, в финале Ирина была близкой к медали. Щетник постоянно была между 3-5 местами. Однако после второй части финальной стрельбы украинка опустилась на 4-е место, пропустив мимо себя двух представительниц Индии и соперницу из Южной Кореи.

Финальный результат Щетник 205.4 балла. Паралимпийской чемпионкой в Париже стала индийка Авани Лекхара (249.7).