Українка підійшла до Паралімпіади-2024 у статусі дворазової бронзової призерки Ігор (у Токіо). У кваліфікації Ірина Щетнік показала найкращий результат серед 17-ти спортсменок, пише 24 Канал.

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Без медалі, але із рекордом

Ірина Щетнік набрала 627.5 бала та оновила паралімпійський рекорд.



Хто кваліфікувався до фіналу / Скриншот із сайту Паралімпіади

На жаль, у фіналі Ірина була близькою до медалі. Щетнік постійно була поміж 3-5 місцями. Однак після другої частини фінальної стрільби українка опустилась на 4-те місце, пропустивши повз себе двох представниць Індії та суперницю із Південної Кореї.

Фінальний результат Щетнік 205.4 бала. Паралімпійською чемпіонкою у Парижі стала індійка Авані Лекхара (249.7).