Меньше секунды до "золота": Ирина Пойда получила четвертую медаль Украины на Паралимпиаде-2024

В последнем финале по плаванию на Паралимпиаде-2024 29 августа Украина имела свое представительство. Ирина Пойда соревновалась за медали.

Ирина Пойда соревновалась за награды на 200 метров вольным стилем в классе S5. Перед этим ее земляки уже принесли 3 медали по плаванию на Паралимпиаде-2024, информирует 24 Канал.

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Еще одна медаль в финальном заплыве в Париже

Антон Коль, Анна Гонтарь и Александр Комаров завоевали "серебро" и две "бронзы".

Ирина Пойда всю дистанцию лидировала в заплыве и на последних 50 метрах уступила британке. Время украинки – 2:47.16. Это четвертая медаль Украины в Париже и вторая серебряная.

Третьей стала представительница из Италии.



Результаты заплыва / Скриншот с сайта Паралимпиады