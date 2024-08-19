Сборная Украины по биатлону потеряла одну из лидеров на длительный срок

Украинская биатлонистка Ирина Петренко получила серьезную травму на одной из тренировок. Из-за этого спортсменка длительный срок будет отсутствовать.

Сборная Украины по биатлону продолжает активную подготовку к новому сезону Кубка мира. Однако за несколько месяцев до старта первого этапа женская команда потеряла одну из лидеров.

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Ирина Петренко получила травму

На тренировке во время ускорения биатлонистка сломала ногу и выбыла на длительный срок.

Около месяца Петренко будет вынуждена ходить в гипсе, а после ее будет ждать восстановление.

Ирина Петренко выступает за сборную Украины с 2013 года и имеет в своем активе 12 медалей, в частности является трехкратной чемпионкой Европы и призером чемпионатов мира.

Отметим, что Кубок мира начнется 30 ноября с этапа в финском Контиолахти.