Збірна України з біатлону продовжує активну підготовку до нового сезону Кубка світу. Однак за кілька місяців до старту першого етапу жіноча команда втратила одну з лідерок.
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Ірина Петренко отримала травму
На тренуванні під час прискорення біатлоністка зламала ногу і вибула на тривалий термін.
Близько місяця Петренко буде вимушена ходити в гіпсі, а після на неї чекатиме відновлення.
Відзначимо, що Кубок світу розпочнеться 30 листопада з етапу у фінському Контіолахті.