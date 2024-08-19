Сборная Украины по биатлону продолжает активную подготовку к новому сезону Кубка мира. Однако за несколько месяцев до старта первого этапа женская команда потеряла одну из лидеров.
Читайте также Украинского биатлониста дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Ирина Петренко получила травму
На тренировке во время ускорения биатлонистка сломала ногу и выбыла на длительный срок.
Около месяца Петренко будет вынуждена ходить в гипсе, а после ее будет ждать восстановление.
Отметим, что Кубок мира начнется 30 ноября с этапа в финском Контиолахти.