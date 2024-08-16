У 26-летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Из-за этого Телень получил длительную дисквалификацию.
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Четырехкратный чемпион Украины попался на допинге
Отстранение биатлониста официально началось 25 апреля 2024 года и продлится до 24 апреля 2028 года. Таким образом Сергей получил четырехлетнюю дисквалификацию.
Что такое триметазидин?Это препарат, который способен помочь повышать эффективность в видах спорта с большими кардионагрузками к которым относится и биатлон.
Отметим, что последний раз Телень участвовал в соревнованиях в марте этого года. На чемпионате Украины в Буковеле он финишировал пятым в масстарте. Это лучший его результат.
В прошлом сезоне биатлонист принял участие в спринте Кубка IBU в австрийском Обертиллиасе. Тогда он занял 64-е место. В течение четырех последних сезонов Телень в составе сборной Украины регулярно принимал участие во вторых по престижности биатлонных соревнованиях.
Кроме того, на счету Сергея серебряная медаль юниорского чемпионата мира-2016 в спринте. Он становился чемпионом Украины в мужской эстафете (2017, 2020), смешанной (2018) и в спринте (2019).
Ранее мы сообщали, что олимпийскую чемпионку Виту Семеренко отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Титулованную биатлонистку дисквалифицировали в марте 2024 года.