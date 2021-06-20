Турция забила "мертвый" гол Швейцарии и не повторит антирекорд Украина: видео

20 июня 2021 , 20:38
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Сборная Турции не повторит антирекорд Украины на чемпионатах Европы. Турки в последнем матче на Евро-2020 забили свой первый гол.

Турция уступала Швейцарии после первого тайма со счетом 2:0. Сначала в воротах турок отличился Харис Сеферович, после чего удвоил преимущество Джердан Шакири.

Смотрите также Голаса от Шакири: футболист Швейцарии забил космический гол на Евро-2020 – видео

Шедевр Ирфана Кахведжи

Хотя Швейцария и доминировала на протяжении первого тайма, но в начале второго Турция нашла свой шанс для гола.

Ирфан Кахведжи из Фенербахче сумел нанести красивый удар издалека по мертвой траектории для Яна Зоммера.

Видео гола Кахведжи

  • Благодаря этому голу Турция не повторит антирекорд Украины, который был установлен в 2016 году. Тогда украинская команда стала первой в истории чемпионатов Европы, кто не забил ни одного гола на Евро и проиграла все матчи.

Заметим, что после гола Кахведжи Турция сразу пропустила третий мяч. Дубль в матче оформил Шакири.

Автор: Михайло Гема