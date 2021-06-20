Турция забила "мертвый" гол Швейцарии и не повторит антирекорд Украина: видео

Сборная Турции не повторит антирекорд Украины на чемпионатах Европы. Турки в последнем матче на Евро-2020 забили свой первый гол.
Турция уступала Швейцарии после первого тайма со счетом 2:0. Сначала в воротах турок отличился Харис Сеферович, после чего удвоил преимущество Джердан Шакири.
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Шедевр Ирфана Кахведжи
Хотя Швейцария и доминировала на протяжении первого тайма, но в начале второго Турция нашла свой шанс для гола.
Ирфан Кахведжи из Фенербахче сумел нанести красивый удар издалека по мертвой траектории для Яна Зоммера.
Видео гола Кахведжи
- Благодаря этому голу Турция не повторит антирекорд Украины, который был установлен в 2016 году. Тогда украинская команда стала первой в истории чемпионатов Европы, кто не забил ни одного гола на Евро и проиграла все матчи.
Заметим, что после гола Кахведжи Турция сразу пропустила третий мяч. Дубль в матче оформил Шакири.