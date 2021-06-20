Сборная Турции пропустила быстрый гол в матче против Швейцарии. На 6 минуте в воротах Чакира расписался Харис Сеферович.

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Бешеный гол Шакири

На 26 минуте на табло уже было 2:0. Вновь Швейцарии удалось отметиться голом из-за пределов штрафной.

Никто из защитников Турции не прикрыл Джердана Шакири. Футболист укротил мяч и пробил обводящим ударом с левой ноги.

Даже лучший голкипер в мире не смог бы отбить мяч после удара Шакири в "девятку"!

Видео гола Шакири