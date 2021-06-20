Туреччина поступалася Швейцарії після першого тайму з рахунком 2:0. Спершу у воротах турків відзначився Харіс Сеферовіч, після чого подвоїв перевагу Джердан Шакірі.

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Шедевр Ірфана Кахведжі

Хоча Швейцарія і домінувала упродовж першого тайму, але на початку другого Туреччина знайшла свій шанс для голу.

Ірфан Кахведжі з Фенербахче зумів завдати красивого удару здалеку за мертвою траєкторією для Яна Зоммера.

Відео голу Кахведжі

Завдяки цьому голу Туреччина не повторить антирекорд України, який було встановлено у 2016 році. Тоді українська команда стала першою в історії чемпіонатів Європи, яка не забила жодного голу на Євро та програла всі матчі.

Зауважимо, що після голу Кахведжі Туреччина відразу пропустила третій м'яч. Дубль у матчі оформив Шакірі.