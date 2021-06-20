Турция уступала Швейцарии после первого тайма со счетом 2:0. Сначала в воротах турок отличился Харис Сеферович, после чего удвоил преимущество Джердан Шакири.

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Шедевр Ирфана Кахведжи

Хотя Швейцария и доминировала на протяжении первого тайма, но в начале второго Турция нашла свой шанс для гола.

Ирфан Кахведжи из Фенербахче сумел нанести красивый удар издалека по мертвой траектории для Яна Зоммера.

Видео гола Кахведжи

Благодаря этому голу Турция не повторит антирекорд Украины, который был установлен в 2016 году. Тогда украинская команда стала первой в истории чемпионатов Европы, кто не забил ни одного гола на Евро и проиграла все матчи.

Заметим, что после гола Кахведжи Турция сразу пропустила третий мяч. Дубль в матче оформил Шакири.