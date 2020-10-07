Иранского футболиста Алекасира дисквалифицировали на пол года за празднование забитого гола
Нападающий иранского "Персеполиса" Иса Алекасир дисквалифицирован на шесть месяцев. Все из-за празднования забитых голов на поле.
В четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов Иса Алекасир оформил дубль в ворота узбекского "Пахтакора". Во время празднования забитого гола, нападающий пальцами сделал разрез глаз узкими.
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В Азиатской футбольной конфедерации решили, что это был расистский жест. И за несколько часов до полуфинального матча "Персеполиса" против "Аль-Наср" дисквалифицировали нападающего на шесть месяцев. Его также оштрафовали на 10 тысяч долларов.
Видеообзор матча Персеполис – Пахтакор
В клубе заявили, что это наказание является несправедливым. Ведь Алекасир давно так празднует забитые голы. И этот жест он посвящает своему племяннику.
Несмотря на дисквалификацию нападающего, "Персеполис" сумел победить и выйти в финал азиатской Лиги чемпионов.