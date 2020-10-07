Нападник іранського "Персеполіса" Іса Алекасір дискваліфікований на шість місяців. Все через святкування забитих голів на полі.

У чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів Іса Алекасір оформив дубль у ворота узбецького "Пахтакора". Під час святкування забитого голу, нападник пальцями зробив розріз очей вузькими.

Варте уваги: Кавані в МЮ, Коста – в "Баварії": головні трансфери літо – осінь 2020

У Азійській футбольній конфедерації вирішили, що це був расистський жест. І за кілька годин до півфінального матчу "Персеполіса" проти "Аль-Наср" дискваліфікували нападника на шість місяців. Його також оштрафували на 10 тисяч доларів.

Відеоогляд матчу Персеполіс – Пахтакор

В клубі заявили, що це покарання є несправедливим. Адже Алекасір давно так святкує забиті голи. І цей жест він присвячує своєму племіннику.

Issa Alekasir do his Goal celebration as a sign for his nephew

he've done his Goal celebration in persian gulf league either.

AFC! we claim fairplay at once.

Revoke the sentence. pic.twitter.com/AjmK1r3zUN — گارگالِســــتِزیای مَعطوف بِما سَبَق. (@Gargalesthesism) October 3, 2020

Попри дискваліфікацію нападника, "Персеполіс" зумів перемогти та вийти у фінал азійської Ліги чемпіонів.