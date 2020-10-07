Іранського футболіста Алекасіра дискваліфікували на пів року за святкування забитого голу: відео
Нападник іранського "Персеполіса" Іса Алекасір дискваліфікований на шість місяців. Все через святкування забитих голів на полі.
У чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів Іса Алекасір оформив дубль у ворота узбецького "Пахтакора". Під час святкування забитого голу, нападник пальцями зробив розріз очей вузькими.
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У Азійській футбольній конфедерації вирішили, що це був расистський жест. І за кілька годин до півфінального матчу "Персеполіса" проти "Аль-Наср" дискваліфікували нападника на шість місяців. Його також оштрафували на 10 тисяч доларів.
Відеоогляд матчу Персеполіс – Пахтакор
В клубі заявили, що це покарання є несправедливим. Адже Алекасір давно так святкує забиті голи. І цей жест він присвячує своєму племіннику.
Попри дискваліфікацію нападника, "Персеполіс" зумів перемогти та вийти у фінал азійської Ліги чемпіонів.
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