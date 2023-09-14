Группа активистов призвала Международный олимпийский комитет отстранить Иран от участия в Олимпиаде. Иранцы ссылаются на давний горький опыт ЮАР.

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Иранский народ не согласен с теми правилами, которые установлены в их государстве. В частности, крупа активистов, среди которых лауреат Нобелевской премии мира иранка Ширин Эбади и бывший чемпион мира по версии WBA Махьяр Моншипур, призвала Международный олимпийский комитет отстранить Иран от участия в Олимпиаде. Все из-за ограничений женщин.

В письме, которое было направлено активистами в Международный олимпийский комитет в конце июля, говорится, что Иран нарушает принцип недискриминации в спорте, не соблюдая Олимпийскую хартию, которая говорит, что "занятие спортом – это право человека". Также в послании активисты провели параллель с исключением Южной Африки из престижных соревнований в 1970 году (через расовую дискриминацию).

Любопытно. Что в 1976 году африканские государства пытались не допустить к Олимпиаде Новую Зеландию, поскольку те поддерживали тесные связи с ЮАР.

Юрист Фредерик Тириз сообщил, что МОК, в свою очередь, уже успел дать ответ, попытавшись успокоить активистов: "Будьте уверены, мы внимательно следим за ситуацией в Иране". К тому же, Тириз отметил, что работает над обращением в Спортивный арбитражный суд, также петицией. Активисты хотели бы, чтобы иранские спортсмены были отстранены от Олимпиады в следующем году по крайней мере в тех дисциплинах, которые запрещены для женщин, а именно: борьба, бокс, плавание, парусный спорт и другие.

Напомним. Футбольная сборная Ирана раньше просила дисквалифицировать их по чемпионату мира, который проходил в Катаре в 2022 году. Все из-за беспорядков, которые творились в их государстве. В результате футболисты все же приняли участие в Мундиале.