Група активістів закликала Міжнародний олімпійський комітет відсторонити Іран від участі в Олімпіаді. Іранці посилаються на давній гіркий досвід ПАР.

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Добиваються свого через бойкот

Іранський народ не згідний з тими правилами, котрі встановлені у їхній державі. Зокрема, крупа активістів, серед яких лауреат Нобелівської премії миру іранка Ширін Ебаді та колишній чемпіон світу за версією WBA Мах’яр Моншипур, закликала Міжнародний олімпійський комітет відсторонити Іран від участі в Олімпіаді. Все через обмеження жінок.

У листі, котрий був надісланий активістами до Міжнародного олімпійського комітету наприкінці липня, йдеться, що Іран порушує принцип недискримінації в спорті, не дотримуючись Олімпійської хартії, яка говорить, що "заняття спортом – це право людини". Також у посланні активісти провели паралель із виключенням Південної Африки з престижних змагань в 1970-му році (через расову дискримінацію).

Цікаво. Що у 1976-му році африканські держави намагались не допустити до Олімпіади Нову Зеландію, оскільки ті підтримували тісні зв'язки із ПАР.

Юрист Фредерік Тіріз повідомив, що МОК, у свою чергу, уже встиг дати відповідь, спробувавши заспокоїти активістів: "Будьте впевнені, ми уважно стежимо за ситуацією в Ірані". До того ж Тіріз зазначив, що працює над зверненням до Спортивного арбітражного суду, також петицією. Активісти ж хотіли б, щоб іранські спортсмени були відсторонені від Олімпіади наступного року принаймні в тих дисциплінах, котрі заборонені для жінок, а саме: боротьба, бокс, плавання, вітрильний спорт та інші.

Нагадаємо. Футбольна збірна Ірану раніше прохала дискваліфікувати їх із чемпіонату світу, який відбувався у Катарі в 2022-му році. Все через безлад, котрий творився у їхній державі. У результаті футболісти все ж взяли участь на Мундіалі.