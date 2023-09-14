Федерация футбола Ливии подтвердила смерть четырех футболистов, погибших в результате мощного наводнения, вызванные штормом "Даниэль".
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Погибшими футболистами оказались Шахин Аль-Джамиль, Мондер Садака и братья Салех и Аюба Саси.
Садака выступал за команду Премьер-лиги Дарнес, где братья Саси были частью молодежной команды. Аль-Джамиль недавно подписал контракт с Аль-Тахади, другой командой Премьер-лиги в городе Бенгази.
В то же время BBC Sport Africa сообщает, что в результате наводнения погиб еще один футболист – Ибрагим Аль-Казири. Он выступал за несколько команд ливийской Премьер-лиги, а последним его клубом был Нусур Мартуба из второго дивизиона.
Кроме того, пострадал стадион футбольного клуба Дарнес. Он был одним из достопримечательностей города. И его только недавно восстановили после разрушений, которые сооружение подверглось во время гражданской войны.
Пока в Ливии приостановили матчи национального чемпионата. Местные клубы обратились в Конфедерацию африканского футбола (CAF) с просьбой перенести их предстоящие матчи Лиги чемпионов Африки и Кубка Африканской конфедерации соответственно.