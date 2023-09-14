Федерация футбола Ливии подтвердила смерть четырех футболистов, погибших в результате мощного наводнения, вызванные штормом "Даниэль".

Подробнее Наводнение в Ливии уничтожило четверть города, есть погибшие и пропавшие без вести

Погибшими футболистами оказались Шахин Аль-Джамиль, Мондер Садака и братья Салех и Аюба Саси.

Садака выступал за команду Премьер-лиги Дарнес, где братья Саси были частью молодежной команды. Аль-Джамиль недавно подписал контракт с Аль-Тахади, другой командой Премьер-лиги в городе Бенгази.

В то же время BBC Sport Africa сообщает, что в результате наводнения погиб еще один футболист – Ибрагим Аль-Казири. Он выступал за несколько команд ливийской Премьер-лиги, а последним его клубом был Нусур Мартуба из второго дивизиона.

Шторм привел к прорыву двух дамб, нанесших значительные разрушения в портовом городе Дерна. Мэр города считает, что число погибших может составить до 20 тысяч человек. Еще тысячи людей считаются пропавшими без вести.

Кроме того, пострадал стадион футбольного клуба Дарнес. Он был одним из достопримечательностей города. И его только недавно восстановили после разрушений, которые сооружение подверглось во время гражданской войны.

Пока в Ливии приостановили матчи национального чемпионата. Местные клубы обратились в Конфедерацию африканского футбола (CAF) с просьбой перенести их предстоящие матчи Лиги чемпионов Африки и Кубка Африканской конфедерации соответственно.