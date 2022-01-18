В Иране приговорили к смертной казни чемпиона по боксу из-за участия в массовых протестах

Иран приговорил к смерти местного чемпиона по боксу Мохаммеда Джавада Вафаеи-Сане. Причиной стало участие спортсмена в протестах 2019 года.

Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий – исправительной колонии в Мешхеде. Его задержали еще в марте 2020 года из-за обвинений за участие в протестах в ноябре 2019 года, происходивших в Иране.

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В свое время Вафаеи-Сани стал чемпионом Ирана по боксу среди юниоров. Сейчас ему 26 лет.

В соцсетях люди призывают спасти ему жизнь, используя хэштег #SaveMohammadJavad в твиттере.

Его адвокат пообещал подать апелляцию на это решение.

Беспокойство правозащитников

Смертный приговор для еще одного спортсмена вызвал немалый резонанс. Ведь это не впервые в Иране казнят спортсменов.

В сентябре 2020 года стало известно о казни 27-летнего Навида Афкари. Чемпиона страны по греко-римской борьбе приговорили к смертной казни из-за участия в массовых протестах и якобы убийстве. Спортсмены призвали исключить Иран из мировых соревнований, в том числе отстранить от Олимпийских игр, если власти страны все-таки решат казнить Афкари. За него вступился тогдашний президент США Дональд Трамп. Но его обращение имело противоположный эффект, вызвав немалую волну возмущения в Иране.

В январе 2021 года казнили 30-летнего борца Мехди Али Хоссейни. Но в отличие от дела Афкари, обвинения против Хоссейни были за убийство во время уличной драки. Поэтому не имели политической подоплеки.