30-летний борец Мехди Али Хоссейни был казнен в тюрьме города Дизфуль в Иране.

Источник: Bloody Elbow

30-летний спортсмен обвинялся в убийстве, совершенном в ходе уличной драки, и провел в тюрьме последние пять лет. Иранские борцы, в том числе олимпийский чемпион 2012 года по греко-римской борьбе Хамид Сория выступали в защиту Хоссейни.

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"Мы узнали о том, что случилось с Мехди Али Хоссейни 9 января благодаря сообщениям местной прессы. В настоящее время мы все еще собираем информацию. Судя по всему, речь идет об уголовном деле, которое не имеет отношения к спорту. От Федерации борьбы Ирана мы узнали, что Хоссейни был борцом регионального уровня, не принимавшим участия в соревнованиях национального или международного уровня", – говорится в заявлении UWW.

Второй случай за полгода

В сентябре 2020 года чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана.

27-летний спортсмен был признан виновным в убийстве охранника во время антиправительственных протестов в 2018 году.