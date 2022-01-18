Мохаммада Джавада Вафаеї-Сані визнали винним у підпалі та руйнуванні урядових будівель – виправної колонії в Мешхеді. Його затримали ще в березні 2020 року через звинувачення за участь у протестах в листопаді 2019 року, що відбулися в Ірані.

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Свого часу Вафаеї-Сані став чемпіоном Ірану з боксу серед юніорів. Зараз йому 26 років.

У соцмережах люди закликають врятувати йому життя, використовуючи хештег #SaveMohammadJavad у твіттері.

Його адвокат пообіцяв подати апеляцію на це рішення.

Занепокоєння правозахисників

Смертний вирок для ще одного спортсмена викликав чималий резонанс. Адже це не вперше в Ірані страчують спортсменів.

У вересні 2020 року стало відомо про страту 27-літнього Навіда Афкарі. Чемпіона країни з греко-римської боротьби засудили до смертної кари через участь у масових протестах і нібито вбивстві. Спортсмени закликали виключити Іран зі світових змагань, у тому числі відсторонити від Олімпійських ігор, якщо влада країни таки вирішить стратити Афкарі. За нього навіть заступився тодішній президент США Дональд Трамп. Але його звернення мало протилежний ефект, викликавши чималу хвилю обурення в Ірані.

У січні 2021 року стратили 30-річного борця Мехді Алі Хоссейні. Та на відміну від справи Афкарі, звинувачення проти Хоссейні були за вбивство під час вуличної бійки. Відтак не мали політичного підґрунтя.