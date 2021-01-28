Титулованный немецкий биатлонист Симон Шемпп объявил о завершении карьеры. В последние годы у 32-летнего немца были проблемы со здоровьем.

Источник: фейсбук Симона Шемппа

Симон Шемпп опубликовал прощальный пост, в котором объявил, что уходит из биатлона. Причиной завершения карьеры Симон назвал проблемы со здоровьем.

Кстати Секс-взятка: экс-президента IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России

Уже некоторое время я чувствую, что мое тело больше не стабильно. К сожалению, моя неуемная воля не может это изменить. В конце концов, я не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на тренировках, ни на соревнованиях. Я не могу и не буду дольше игнорировать этот сигнал. Поэтому пришло время завершить мою активную биатлонную карьеру! Конечно, это самое трудное решение моей карьеры, но оно является правильным и я чувствую себя хорошо,

– написал Шемпп.

Симон провел в биатлоне 20 лет. Он поблагодарил всех тренеров, партнеров по команде и болельщиков.

"20 лет мы проходили через совершенно разные препятствия. На протяжении 20 лет ты учил, что тяжелый труд, амбиции, воля и страсть приносят результат. Я выкладывался на 100% ради этого вида спорта и всегда хотел отвечать своим стандартам. Десятки тысяч километров на тренировках, бесчисленные литры пота и много трудностей позади. Все дало результат", – говорится в обращении Шемппа.

Шемпп оказался вне сборной Германии

Немецкий биатлонист в последний раз проводил полноценный сезон в 2017/18 годах.

В сезоне 2020/21 Симон выступил только на одном этапе Кубка мира из семи. Он соревновался в Оберхофе. Также Шемпп принял участие в "Рождественской гонке".

Шемпп пропускает чемпионат Европы, который проходит в Польше, хотя был в заявке сборной Германии.

Достижения Шемппа