Звездный биатлонист Симон Шемпп неожиданно завершил карьеру: причина
Титулованный немецкий биатлонист Симон Шемпп объявил о завершении карьеры. В последние годы у 32-летнего немца были проблемы со здоровьем.
Источник: фейсбук Симона Шемппа
Симон Шемпп опубликовал прощальный пост, в котором объявил, что уходит из биатлона. Причиной завершения карьеры Симон назвал проблемы со здоровьем.
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Уже некоторое время я чувствую, что мое тело больше не стабильно. К сожалению, моя неуемная воля не может это изменить. В конце концов, я не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на тренировках, ни на соревнованиях. Я не могу и не буду дольше игнорировать этот сигнал. Поэтому пришло время завершить мою активную биатлонную карьеру! Конечно, это самое трудное решение моей карьеры, но оно является правильным и я чувствую себя хорошо,
– написал Шемпп.
Симон провел в биатлоне 20 лет. Он поблагодарил всех тренеров, партнеров по команде и болельщиков.
"20 лет мы проходили через совершенно разные препятствия. На протяжении 20 лет ты учил, что тяжелый труд, амбиции, воля и страсть приносят результат. Я выкладывался на 100% ради этого вида спорта и всегда хотел отвечать своим стандартам. Десятки тысяч километров на тренировках, бесчисленные литры пота и много трудностей позади. Все дало результат", – говорится в обращении Шемппа.
Шемпп оказался вне сборной Германии
Немецкий биатлонист в последний раз проводил полноценный сезон в 2017/18 годах.
В сезоне 2020/21 Симон выступил только на одном этапе Кубка мира из семи. Он соревновался в Оберхофе. Также Шемпп принял участие в "Рождественской гонке".
Шемпп пропускает чемпионат Европы, который проходит в Польше, хотя был в заявке сборной Германии.
Достижения Шемппа
- Шемпп трижды становился призером Олимпийских игр: "серебро" Сочи-2014 в эстафете, "серебро" в масс-старте и "бронза" в эстафете Пхенчхан-2018.
- Симон – 8-кратный призер чемпионатов мира (4 золотые медали). Единственное личное "золото" Симон получил в масс-старте на ЧМ-2017
- На этапах Кубка мира Шемпп 24 раза попадал на подиум. В его активе 11 личных побед.
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