Трансфер с "душком": Шахтер подписал легионера из сербского клуба, сотрудничающего с россиянами

Донецкий Шахтер объявил о подписании очередного новичка. Игроком команды Патрика ван Леувена стал грузинский футболист Иракли Азаров.

Грузинский легионер Иракли Азаров подписал контракт с "горняками" сроком на пять лет. Донецкий клуб заплатил солидную компенсацию сербской Црвене Звезда за 21-летнего защитника.

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По данным Transfermarkt, Азаров обошелся Шахтеру в 3 миллиона евро. Все бы ничего, но сербский клуб активно сотрудничает со страной-агрессором. Црвена Звезда после начала войны в Украине не отказалась от спонсорства российской компании "Газпром", а летом приняла участие в турнире в Санкт-Петербурге.

Отметим, что теперь на позицию левого защитника в Шахтере есть три футболиста: Виктор Корниенко, бразильский новичок Педриньо и грузин Азаров.

Что известно о новичке Шахтера

Иракли Азаров родился в 2002 году в Батуми. Футболом стал заниматься в академии Динамо Тбилиси.

За первую команду дебютировал в 17 лет и сыграл 14 матчей (3 ассиста).

В январе 2021 стал игроком Динамо Батуми. За полтора сезона сыграл 65 матчей, забил 3 гола и отдал 10 ассистов.

Летом 2022 года Црвена Звезда за 300 тысяч евро выкупила контракт Азарова. В составе сербского клуба сыграл 26 матчей и стал чемпионом Сербии (2023).

Также на счету Иракли три титула чемпиона Грузии (2019, 2020, 2021).

Азаров со сборной Грузии U-21 был участником молодежного Евро-2023. За главную команду страны сыграл 12 матчей.