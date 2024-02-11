На 22-й минуте Катар открыл счет в финальном поединке. Гости заработали право на пенальти, которое реализовал Афиф. 27-летний левый вингер решил, что в финале следует праздновать свои голы только в оригинальном стиле, передает 24 Канал.

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Герой 11-метровых

Автор первого гола во встрече подбежал к камере, вытащив из гетров карточку со своим изображением. Афиф показал цирковой трюк. Лидер сборной Катара потряс карточкой. После этого движения Афифа на карточке его изображение изменилось на букву "S".

Видео трюка Афифа во время празднования гола

Отметим, что этот гол стал единственным в первой части финального матча. После перерыва обе сборные забили еще три мяча. Первой сравняла цифры Иордания 1:1.

Однако ничейный счет продержался на табло лишь 6 минут. На 73-й Афиф снова реализовал 11-метровый и во второй раз вывел Катар вперед 1:2.

Уже в компенсированное к матчу время автор дубля превратился в автора хет-трика. Все три результативных удара футболист катарского Аль-Садд были с пенальти.

Финальный свисток матча зафиксировал победу Катара 1:3. Сборная Катара во второй раз победила на Кубке Азии.

Интересно. Бывший игрок испанского Вильярреала стал не только героем финала, но и лучшим бомбардиром Кубка Азии, где он наколотил 8 голов.