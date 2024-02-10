Иордания – Катар 1:3

Голы: Аль Наймат, 67 – Афиф, 22 (пен), 73 (пен), 90+5 (пен).

В Катаре подошел к завершению Кубок Азии-2023. В решающем матче не играли признанные лидеры местной конфедерации вроде Японии, Саудовской Аравии или Южной Кореи, пишет 24 канал.

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Зато второй раз подряд в решающий матч вышел Катар. "Бордовые" стали триумфаторами в 2019 году и защищали титулы в этом году уже на своих полях.

Соперником подопечных Бартоломе Маркеса стала сенсационная сборная Иордании. Эта скромная команда ни разу не выходила на чемпионат мира, а на континентальных первенствах не заходила дальше четвертьфинала.

На пути к этому финалу иорданцы выбили крепкий Ирак, а в полуфинале шокировали явного фаворита Южную Корею (2:0). В финале же подопечные марокканца Хуссейна Аммута дали достойный бой Катару.

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Иордания больше владела мячом и чаще била по воротам оппонента. Впрочем забить "орлам" удалось лишь раз, в середине второго тайма Аль Наймат точно замкнул подачу с фланга.

А вот катарцам на помощь пришла несконцентрированная оборона иорданцев. Хозяева турнира заработали аж три пенальти за матч и каждый из них имел основания быть поставленным. В итоге Афиф реализовал все три, установив финальный счет (3:1).

Таким образом, Катар во второй раз подряд становится чемпионом Азии. Отметим, что следующий главный турнир зоны АФК пройдет аж в 2027 году в Саудовской Аравии.