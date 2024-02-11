На 22-й хвилині Катар відкрив рахунок у фінальному поєдинку. Гості заробили право на пенальті, яке реалізував Афіф. 27-річний лівий вінгер вирішив, що у фіналі слід святкувати свої голи лише в оригінальному стилі, передає 24 Канал.

До теми Хет-трик з пенальті: Катар вдруге поспіль став переможцем Кубка Азії

Герой 11-метрових

Автор першого голу у зустрічі підбіг до камери, витягнувши із гетрів картку зі своїм зображенням. Афіф показав цирковий трюк. Лідер збірної Катару потряс карткою. Після цього руху Афіфа на картці йог зображення змінилось на літеру "S".

Відео трюку Афіфа під час святкування голу

Відзначимо, що цей гол став єдиним у першій частині фінального матчу. По перерві обидві збірні забили ще три м'ячі. Першою зрівняла цифри Йорданія 1:1.

Однак нічийний рахунок протримався на табло лише 6 хвилин. На 73-й Афіф знову реалізував 11-метровий та вдруге вивів Катар уперед 1:2.

Вже у компенсований до матчу час автор дубля перетворився в автора хет-трика. Усі три результативні удари футболіст катарського Аль-Садд були із пенальті.

Фінальний свисток матчу зафіксував перемогу Катару 1:3. Збірна Катару вдруге тріумфувала на Кубку Азії.

Цікаво. Колишній гравець іспанського Вільярреала став не лише героєм фіналу, а й найкращим бомбардиром Кубка Азії, де він наколотив 8 голів.