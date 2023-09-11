В немецком Дюссельдорфе стартовали очередные Invictus Games, пишет 24 канал. Турнир продлится до 16 сентября, в нем принимают участие более 600 спортсменов из 22-х стран.

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Успешный старт Украины

В первый соревновательный день были разыграны в легкой атлетике и паверлифтинге. Итогом дня для Украины стали шесть медалей. среди которых одна золотая.

Покорилось оно капитану "сине-желтых" Александру Маковею в толкании ядра среди мужчин в классе IF8. В последней своей попытке украинец взял результат 10,4 метра, лишь 0,2 пункта превзойдя Грегори Кворлеса из США.

Вдобавок Украина завоевала еще четыре медали также в легкой атлетике. Серебряные медали завоевали Владимир Гера (толкование ядра, IF7) и Николай Зарицкий (метание диска, IF1). В свою очередь бронзу покорили Владимир Мазниченко (толкование ядра, IF6) и Владимир Товкис (метание диска, IF2).

Не осталась наша команда без медали в паверлифтинге. Максим Зубов был близок к победе в категории IP6, подняв 75 килограммов веса. Но в соотношении с весом собственного тела его совсем немного опередил Писмейкер Азуэгбулам – 55,7 кг против 55,54 кг у Максима.

Только начались игры Invictus Games и уже в первый день наши ребята принесли Украине победы. И "золото", и "серебро", и "бронзу". Вадим Мазниченко. Владимир Гера. Александр Маковей. Максим ЗУБОВ. Николай Зарицкий. Владимир Товкис. Горжусь таким народом! Несмотря на все сильным. Несмотря на все непокорное. При всем способном побеждать! Сегодня Invictus Games 2023 продолжаются. Болеем за украинский характер, за свободу, которая всегда крепче обстоятельств,

– поздравил медалистов Президент Украины Владимир Зеленский.

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Что такое Invictus Games

Напомним, что Invictus Game были созданы в Великобритании в 2014 году принцем Гарри. Соревнования являются частью паралимпийского стиля, в них принимают раненые или ветераны военнослужащие. В этом году в программу Игр входят 10 видов спорта:

стрельба из лука

легкая атлетика

гребли на тренажерах

паверлифтинг

плавание

велоспорт

волейбол сидя

баскетбол

регби на колясках

настольный теннис

Украина дебютировала на соревнованиях в 2017, поэтому в этом году это для нее четвертые Invictus Games. В состав нашей команды вошли 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.