Печальное известие с фронта сообщил брат погибшего Героя, известный легкоатлет Дмитрий Демьянюк, также защищающий Украину от российских захватчиков. Юрию Мочульскому было всего 28 лет.

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Погиб настоящий воин и патриот

Дмитрий Демьянюк посвятил пост погибшему побратиму в своем Instagram.

"Я не верю, что тебя больше нет. Что мама осталась без сына, жена без мужа, а сестра без младшего брата. Ты был образцом для меня. Примером. Приехал из-за границы защищать свою страну и нашу семью в первый день войны. Когда другие убегали, мы вместе пошли в военкомат и вместе служили в 103 бригаде.

Мой первый отпуск был на твою свадьбу. Я так радовался этому. Радовался тебе. На второй отпуск навещал тебя с ранением в госпитале в Ровно. Ты пошел в "Азов". А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах. Невыносимая боль.

Самый добрый человек. Настоящий воин. Настоящий патриот. И настоящий герой", – написал Демьянюк.

Юрий Мочульский на соревнованиях по бегу / portal.lviv.ua

Известно, что Юрий Мочульский до войны профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

В начале полномасштабной войны присоединился к 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Впоследствии воевал на фронте в рядах бригады НГУ "Азов".

Погиб Юрий Мочульский 29 августа при штурме вражеских позиций.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.