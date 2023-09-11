У німецькому Дюссельдорфі стартували чергові Ігри нескорених, пише 24 канал. Турнір триватиме до 16 вересня, участь у ньому беруть більше 600 спортсменів з 22-х країн.

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Успішний старт України

В перший змагальний день були розіграні в легкій атлетиці та паверліфтингу. Підсумком дня для України стали аж шість медалей. серед яких одна золота.

Підкорилось воно капітану "синьо-жовтих" Олександру Маковею у штовханні ядра серед чоловіків у класі IF8. В останній своїй спробі українець взяв результат 10,4 метра, лише 0,2 пункти перевершивши Грегорі Кворлеса зі США.

На додачу Україна здобула ще чотири медалі також у легкій атлетиці. Срібні медалі здобули Володимир Гера (штовхання ядра, IF7) та Микола Заріцький (метання диску, IF1). У свою чергу бронзу підкорили Володимир Мазніченко (штовхання ядра, IF6) і Володимир Товкис (метання диску, IF2).

Не залишилась наша команда без медалі у паверліфтингу. Максим Зубов був близький до перемоги у категорії IP6, піднявши аж 75 кілограмів ваги. Але у співвідношенні до ваги власного тіла його зовсім трохи випередив Пісмейкер Азуеґбулам – 55,7 кг проти 55,54 кг у Максима.

Тільки почалися цьогорічні Ігри нескорених і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги. І "золото", і "срібло", і "бронзу". Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис. Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати! Сьогодні Invictus Games 2023 тривають. Уболіваємо за український характер, за волю, яка завжди міцніша за обставини,

– привітав медалістів Президент України Володимир Зеленський.

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Що таке Ігри нескорених

Нагадаємо, що Ігри нескорених були створені у Великій Британії у 2014 році принцом Гаррі. Змагання є частиною паралімпійського стилю, участь у них беруть поранені або ветерани військовослужбовці. Цього року до програми Ігор входять 10 видів спорту:

стрільба з лука

легка атлетика

веслування на тренажерах

паверліфтинг

плавання

велоспорт

волейбол сидячи

баскетбол

регбі на візках

настільний теніс

Україна дебютувала на змаганнях у 2017-му, тож цього року це для неї четверті Ігри нескорених. До складу нашої команди увійшли 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.