Сборная Украины завершила выступления на Invictus Games-2023 выигрышем золотой медали в командной стрельбе из лука. В этой дисциплине "сине-желтые" представляли ветеран Нацгвардии Владимир Товкис и ветераны ВСУ Максим Зубов и Вадим Мазниченко.

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В финальном противостоянии украинцы конкурировали с представителями Польши. Товкис, Зубов и Мазниченко уверенно победили соперников с общим счетом 6:0 и завоевали чемпионство. Кстати, для Владимира Товкиса это "золото" стало третьим на Играх-2023.

Эта награда стала последней для нашей команды на Invictus Games-2023. Всего на счету наших спортсменов 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Все медали Украины на Invictus Games-2023

"Золото": Александр Маковей (легкая атлетика, толкание ядра, IF8), Николай Зарицкий (легкая атлетика, толкание ядра, IF1 + гребли на тренажерах, выносливость, IR5), Назар Вознюк (гребля на тренажерах, выносливость, IR2 + плавание, 100 м , ISC + 50 м, спина, ISC + 50 м, свободный стиль, ISC), Владимир Товкис (гребли на тренажерах, выносливость, IR3 + спринт, IR3), Юлия Шевчук (стрельба из классического лука, начинающей), Павел Лучков (стрельба из блочного лука, открытая категория), Владимир Товкис, Максим Зубов и Вадим Мазниченко (стрельба из классического лука, начинающие микст).

Александр Маковей (легкая атлетика, толкание ядра, IF8), Николай Зарицкий (легкая атлетика, толкание ядра, IF1 + гребли на тренажерах, выносливость, IR5), Назар Вознюк (гребля на тренажерах, выносливость, IR2 + плавание, 100 м , ISC + 50 м, спина, ISC + 50 м, свободный стиль, ISC), Владимир Товкис (гребли на тренажерах, выносливость, IR3 + спринт, IR3), Юлия Шевчук (стрельба из классического лука, начинающей), Павел Лучков (стрельба из блочного лука, открытая категория), Владимир Товкис, Максим Зубов и Вадим Мазниченко (стрельба из классического лука, начинающие микст). "Серебро": Николай Зарицкий (легкая атлетика, метание диска, IF1 + гребли на тренажерах, спринт, IR5), Максим Зубов (паверлифтинг, IP6), Владимир Гера (легкая атлетика, метание диска, IF7), Максим Дмитраш (легкая атлетика, прыжки в длину, IJ5 + гребли на тренажерах, спринт, IR6), Юлия Шевчук (гребли на тренажерах, выносливость, IR5 + спринт, IR5), Иван Молдун (гребли на тренажерах, спринт, IR2 + плавание, 50 м, брасс, ISB), Олег Должок (гребли на тренажерах, спринт, IR3), Назар Вознюк (гребли на тренажерах, спринт, IR4), Юлия Паевская (плавание, 50 м, свободный стиль, ISD), Назар Вознюк, Александр Пономарев, Игорь Дерман и Евгений Киреонок (плавание, эстафета (4х50 м, свободный стиль).

Николай Зарицкий (легкая атлетика, метание диска, IF1 + гребли на тренажерах, спринт, IR5), Максим Зубов (паверлифтинг, IP6), Владимир Гера (легкая атлетика, метание диска, IF7), Максим Дмитраш (легкая атлетика, прыжки в длину, IJ5 + гребли на тренажерах, спринт, IR6), Юлия Шевчук (гребли на тренажерах, выносливость, IR5 + спринт, IR5), Иван Молдун (гребли на тренажерах, спринт, IR2 + плавание, 50 м, брасс, ISB), Олег Должок (гребли на тренажерах, спринт, IR3), Назар Вознюк (гребли на тренажерах, спринт, IR4), Юлия Паевская (плавание, 50 м, свободный стиль, ISD), Назар Вознюк, Александр Пономарев, Игорь Дерман и Евгений Киреонок (плавание, эстафета (4х50 м, свободный стиль). "Бронза": Владимир Товкис (легкая атлетика, метание диска, IF2), Виталий Бородавко (легкая атлетика, бег на 100 м, IT7(O)), Дмитрий Половян (плавание, 50 м, спина, ISB + 50 м, брасс, ISB) , Александр Будько (плавание, 50 м, свободный стиль, ISB), Ярина Алиманова (велоспорт, критериум, IRB3(M)), Вадим Мазниченко (стрельба из классического лука, начинающие), Юлия Паевская (стрельба из блочного лука, открытая категория) .

Напомним, что Invictus Games-2023 продолжались с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе. В этом году в соревнованиях принимали участие 600 участников из 22 стран. Украину представляли 25 участников: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов.

Украина на Invictus Games

Турниру положил начало британский принц Гарри в 2014 году. В программу соревнований входят десять видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол и регби на тележках и настольный теннис.

Украина впервые приняла участие в 2017 году. Тогда "сине-желтые" завоевали 14 наград. В 2018 году на счету наших спортсменов было 20 медалей, а в 2022 – 16. Так что розыгрыш Игр-2023 стал самым успешным для нашей команды.