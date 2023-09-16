Збірна України завершила виступи в Іграх нескорених-2023 виграшем золотої медалі в командній стрільбі з лука. В цій дисципліні "синьо-жовтих" представляли ветеран Нацгвардії Володимир Товкис та ветерани ЗСУ Максим Зубов і Вадим Мазніченко.

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У фінальному протистоянні українці конкурували з представниками Польщі. Товкис, Зубов і Мазніченко впевнено перемогли суперників із загальним рахунком 6:0 та здобули чемпіонство. До речі, для Володимира Товкиса це "золото" стало третім на Іграх-2023.

Ця нагорода стала останньою для нашої команди на Іграх нескорених-2023. Загалом на рахунку наших спортсменів 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Усі медалі України на Іграх нескорених-2023

"Золото": Олександр Маковей (легка атлетика, штовхання ядра, IF8), Микола Заріцький (легка атлетика, штовхання ядра, IF1 + веслування на тренажерах, витривалість, IR5), Назар Вознюк (веслування на тренажерах, витривалість, IR2 + плавання, 100 м, вільний стиль, ISC + 50 м, спина, ISC + 50 м, вільний стиль, ISC), Володимир Товкис (веслування на тренажерах, витривалість, IR3 + спринт, IR3), Юлія Шевчук (стрільба з класичного лука, початківиці), Павло Лучків (стрільба з блочного лука, відкрита категорія), Володимир Товкис, Максим Зубов та Вадим Мазніченко (стрільба з класичного лука, початківці, мікст).

Олександр Маковей (легка атлетика, штовхання ядра, IF8), Микола Заріцький (легка атлетика, штовхання ядра, IF1 + веслування на тренажерах, витривалість, IR5), Назар Вознюк (веслування на тренажерах, витривалість, IR2 + плавання, 100 м, вільний стиль, ISC + 50 м, спина, ISC + 50 м, вільний стиль, ISC), Володимир Товкис (веслування на тренажерах, витривалість, IR3 + спринт, IR3), Юлія Шевчук (стрільба з класичного лука, початківиці), Павло Лучків (стрільба з блочного лука, відкрита категорія), Володимир Товкис, Максим Зубов та Вадим Мазніченко (стрільба з класичного лука, початківці, мікст). "Срібло": Микола Заріцький (легка атлетика, метання диска, IF1 + веслування на тренажерах, спринт, IR5), Максим Зубов (паверліфтинг, IP6), Володимир Гера (легка атлетика, метання диска, IF7), Максим Дмитраш (легка атлетика, стрибки в довжину, IJ5 + веслування на тренажерах, спринт, IR6), Юлія Шевчук (веслування на тренажерах, витривалість, IR5 + спринт, IR5), Іван Молдун (веслування на тренажерах, спринт, IR2 + плавання, 50 м, брас, ISB), Олег Должок (веслування на тренажерах, спринт, IR3), Назар Вознюк (веслування на тренажерах, спринт, IR4), Юлія Паєвська (плавання, 50 м, вільний стиль, ISD), Назар Вознюк, Олександр Пономарьов, Ігор Дерман та Євгеній Кірейонок (плавання, естафета 4х50 м, вільний стиль).

Микола Заріцький (легка атлетика, метання диска, IF1 + веслування на тренажерах, спринт, IR5), Максим Зубов (паверліфтинг, IP6), Володимир Гера (легка атлетика, метання диска, IF7), Максим Дмитраш (легка атлетика, стрибки в довжину, IJ5 + веслування на тренажерах, спринт, IR6), Юлія Шевчук (веслування на тренажерах, витривалість, IR5 + спринт, IR5), Іван Молдун (веслування на тренажерах, спринт, IR2 + плавання, 50 м, брас, ISB), Олег Должок (веслування на тренажерах, спринт, IR3), Назар Вознюк (веслування на тренажерах, спринт, IR4), Юлія Паєвська (плавання, 50 м, вільний стиль, ISD), Назар Вознюк, Олександр Пономарьов, Ігор Дерман та Євгеній Кірейонок (плавання, естафета 4х50 м, вільний стиль). "Бронза": Володимир Товкис (легка атлетика, метання диска, IF2), Віталій Бородавка (легка атлетика, біг на 100 м, IT7(O)), Дмитро Полов'ян (плавання, 50 м, спина, ISB + 50 м, брас, ISB), Олександр Будько (плавання, 50 м, вільний стиль, ISB), Ярина Аліманова (велоспорт, критеріум, IRB3(M)), Вадим Мазніченко (стрільба з класичного лука, початківці), Юлія Паєвська (стрільба з блочного лука, відкрита категорія).

Нагадаємо, що Ігри нескорених-2023 тривали з 9 до 16 вересня у Дюсельдорфі. Цього року у змаганнях брали участь 600 учасників із 22 країн. Україну представляли 25 учасників: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.

Україна на Іграх нескорених

Турнір був започаткований британським принцом Гаррі у 2014 році. До програми змагань входять десять видів спорту: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, паверліфтинг, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол і регбі на візках та настільний теніс.

Україна вперше взяла участь у 2017 році. Тоді "синьо-жовті" здобули 14 нагород. У 2018 році на рахунку наших спортсменів було 20 медалей, а у 2022 – 16. Тож розіграш Ігор-2023 став найуспішнішим для нашої команди.