В Дюссельдорфе продолжаются очередные Invictus Games, пишет 24 канал. Участие в турнире, который продлится до 16 сентября, принимают более 600 спортсменов из 22-х стран.

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Украина продолжает собирать медали

За первые два игровых дня "сине-желтым" покорилась 21 награда. В третий день соревнований представители Украины получили 9 медалей разного сорта.

Сверхуспешным выдался день у Назара Вознюка. Военнослужащий ВСУ завоевал три золотые медали в плавании – в 50-метровке свободным стилем и на спине, а также 100-метровке свободным стилем.

Награды в плавании:

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА КАТЕГОРИЯ золото Назар Вознюк 100 метров свободным стилем ISC золото Назар Вознюк 50 метров свободным стилем ISC золото Назар Вознюк 50 метров на спине ISC серебро Юлия Паевская 100 метров свободным стилем ISD серебро Иван Молдун 50 метров брассом ISB серебро Назар Вознюк / Александр Пономарев / Игорь Дерман / Евгений Кирейонок 4х50 метров свободным стилем бронза Дмитрий Половян 50 метров на спине ISB бронза Александр Будько 50 метров свободным стилем ISB Также первую медаль на Invictus Games завоевала знаменитая парамедик Юлия Паевская, известная как "Тайра". Девушка завоевала серебро в заплыве на 50 метров свободным стилем.

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Что такое Invictus Games

Соревнования были созданы в 2014 году в Великобритании самим принцем Гарри. Игры являются частью паралимпийского стиля, поскольку к ним допускаются раненые или ветераны военнослужащие. В программу Invictus Games входят 10 видов спорта:

стрельба из лука

легкая атлетика

гребли на тренажерах

паверлифтинг

плавание

велоспорт

волейбол сидя

баскетбол

регби на колясках

настольный теннис

Украина впервые выступила на соревнованиях в 2017 году. В состав нашей команды этого розыгрыша попали 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.