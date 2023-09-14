В Дюссельдорфе продолжаются очередные Invictus Games, пишет 24 канал. Участие в турнире, который продлится до 16 сентября, принимают более 600 спортсменов из 22-х стран.
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Украина продолжает собирать медали
За первые два игровых дня "сине-желтым" покорилась 21 награда. В третий день соревнований представители Украины получили 9 медалей разного сорта.
Сверхуспешным выдался день у Назара Вознюка. Военнослужащий ВСУ завоевал три золотые медали в плавании – в 50-метровке свободным стилем и на спине, а также 100-метровке свободным стилем.
Награды в плавании:
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТА
|КАТЕГОРИЯ
|золото
|Назар Вознюк
|100 метров свободным стилем
|ISC
|золото
|Назар Вознюк
|50 метров свободным стилем
|ISC
|золото
|Назар Вознюк
|50 метров на спине
|ISC
|серебро
|Юлия Паевская
|100 метров свободным стилем
|ISD
|серебро
|Иван Молдун
|50 метров брассом
|ISB
|серебро
|Назар Вознюк / Александр Пономарев / Игорь Дерман / Евгений Кирейонок
|4х50 метров свободным стилем
|бронза
|Дмитрий Половян
|50 метров на спине
|ISB
|бронза
|Александр Будько
|50 метров свободным стилем
|ISB
Также первую медаль на Invictus Games завоевала знаменитая парамедик Юлия Паевская, известная как "Тайра". Девушка завоевала серебро в заплыве на 50 метров свободным стилем.
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Что такое Invictus Games
Соревнования были созданы в 2014 году в Великобритании самим принцем Гарри. Игры являются частью паралимпийского стиля, поскольку к ним допускаются раненые или ветераны военнослужащие. В программу Invictus Games входят 10 видов спорта:
- стрельба из лука
- легкая атлетика
- гребли на тренажерах
- паверлифтинг
- плавание
- велоспорт
- волейбол сидя
- баскетбол
- регби на колясках
- настольный теннис
Украина впервые выступила на соревнованиях в 2017 году. В состав нашей команды этого розыгрыша попали 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.