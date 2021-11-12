Интрига обостряется: Хэмилтон получил штраф перед гран-При Бразилии

Пилоты Red Bull и Mercedes Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон соответственно определят чемпиона мира в Формуле-1. За четыре гран-при до окончания сезона Ферстаппен получил шанс увеличить свой отрыв в зачете пилотов.

Хэмилтон потерял позиции на старте гран-рри Бразилии

После победы на гран-при Мексики Ферстаппен опережает Хэмилтона на 19 очков. В течение 12 – 14 ноября состоится гран-при Бразилии, где традиционно лучше выступает за Red Bull.

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Перед гонкой стало известно, что Хэмилтон получит новый мотор. Очередная замена двигателя на болиде Хэмилтона означает штраф для британского пилота.

Гонщик Mercedes получил пенальти в виде потери 5-и позиций на стартовой решетке. Таким образом, в лучшем случае Хэмилтон будет стартовать шестым в гонке, если 13 ноября выиграет спринт-квалификацию.

Кто выиграл предыдущие спринты

. Спринт-квалификация – это новый формат, который тестируется в Формуле-1 в сезоне-2021. Стартовый порядок в спринте формируется благодаря традиционной квалификации. В то же время стартовая решетка в гонке формируется по результатам спринта. В спринт-квалификации гонщики могут заработать дополнительные очки: за победу – 3 балла, второе и третье места – 2 и 1 балла соответственно.

В сезоне-2021 состоялись два спринта. На гран-при Великобритании победу в спринте одержал Макс Ферстаппен.

Следом за ним финишировали Льюис Хэмилтон и его партнер по команде Валттери Боттас.

Следующий спринт состоялся на гран-при Италии. На этот раз победил Боттас, за которым финишировали Макс Ферстаппен и гонщик McLaren Даниэль Риккардо.