Хемілтон втратив позиції на старті гран-прі Бразилії
Після перемоги на гран-прі Мексики Ферстаппен випереджає Хемілтона на 19 очок. Протягом 12 – 14 листопада відбудеться гран-прі Бразилії, де традиційно краще виступає Red Bull.
Варте уваги Російський гонщик з Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі: відео
Перед гонкою стало відомо, що Хемілтон отримає новий мотор. Чергова заміна двигуна на боліді Хемілтона означає штраф для британського пілота.
Гонщик Mercedes отримав пенальті у вигляді втрати 5-и позицій на стартовій решітці. Таким чином, у кращому випадку Хемілтон стартуватиме шостим у гонці, якщо 13 листопада виграє спринт-кваліфікацію.
Хто виграв попередні спринти
У сезоні-2021 відбулися два спринти. На гран-прі Великої Британії перемогу у спринті здобув Макс Ферстаппен.
Слідом за ним фінішували Льюїс Хемілтон та його партнер по команді Валттері Боттас.
Наступний спринт відбувся на гран-прі Італії. Цього разу переміг Боттас, за яким фінішували Макс Ферстаппен та гонщик McLaren Даніель Ріккардо.