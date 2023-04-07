Решение было ожидаемым, – Ливач подтвердила пророссийскость UWW после допуска России к турнирам

Международная федерация борьбы вернула россиян и белорусов в соревнования. Украинская борчиха Оксана Ливач рассказала, какой была ее реакция на такое дикое решение UWW.

Эксклюзивно для сайта 24 Канала украинская борчиха призналась, что такое решение UWW было прогнозируемым. Рано или поздно Международная ассоциация борьбы вернула бы на ковер российских и белорусских спортсменов. Но это официально произошло после заседания 4 апреля 2023 года.

Достойно внимания Это для нас очень тяжелый удар, – Левушка о возвращении России в борьбу, бойкот и дикие решения МОК

Ливач: Международная федерация борьбы довольно пророссийская

Призерка чемпионата мира заверила, что их международная федерация имеет сильные пророссийские взгляды.

Первые эмоции – разочарование. Хотя такое решение было ожидаемым. Мы понимали, что наша Ассоциация по борьбе будет делать все, чтобы как можно быстрее допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они ведь являются одними из ведущих атлетов планеты. К этому всему добавился тот фактор, что наша Международная ассоциация довольно пророссийская. Поэтому мы были готовы к такому решению,

– рассказала Ливач.

Также у Оксаны Ливач возникли вопросы Международного олимпийского комитета, почему тот дал совет федерациям возвращать к соревнованиям россиян и белорусов. Такое решение МОК не может не возмущать украинскую спортивную семью и весь цивилизованный мир.

Могу добавить, что у меня было разочарование в решении самого МОК, допустившего российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Понятно, что к ним будут установлены ограничения. Но МОК сделал все, чтобы наступил момент, позволяющий России вернуться в международный спорт. Конечно, такое решение МОК возмущает не только борцов, но и всю украинскую спортивную семью. И здесь наша UWW не заставила себя ждать, поддержав эту инициативу от Международного олимпийского комитета,

– ответила чемпионка Европы.

"Их будут проверять на то, поддерживали ли они войну в Украине"

Интересно, что перед допуском к соревнованиям российским и белорусским борцам предстоит пройти определенные критерии и "независимая панель". Это касается взрослых сборных, но отнюдь не молодым борцам.

Борчиха сборной Украины рассказала детали допущения россиян и белорусов к соревнованиям в ее виде спорта.

"Действительно, здесь есть определенные критерии их участия. Младшая возрастная категория может участвовать в соревнованиях без каких-либо проверок. Вместо этого взрослая сборная должна пройти специальную комиссию, где их будут проверять, поддерживали ли они войну в Украине, своего президента, служат ли они в армии. Для них сформируют специальный отбор. Пока неизвестно, как эта независимая комиссия и структура будет работать. Мы также ожидаем, как ситуация сложится в дальнейшем, ведь только 4 апреля о допуске россиян и белорусов объявили официально", – заявила украинка.

Важно! В эксклюзивном интервью Оксана Ливач рассказала о решении правительства по бойкоту соревнований для украинских спортсменов, где выступят россияне и белорусы. Борчиха надеется, что чемпионат Европы в Хорватии состоится без представителей стран-оккупанток и рассказала о поддержке мира.