Ексклюзивно для сайту 24 Каналу українська борчиня зізналась, що таке рішення UWW було прогнозованим. Рано чи пізно Міжнародна асоціація боротьби повернула б на килим російських та білоруських спортсменів. Але офіційно це сталось після засідання 4 квітня 2023 року.

Варте уваги Це для нас дуже важкий удар, – Лівач про повернення Росії у боротьбу, бойкот та дикі рішення МОК

Лівач: Міжнародна федерація боротьби є досить таки проросійською

Призерка чемпіонату світу запевнила, що їх міжнародна федерація має сильні проросійські погляди.

Перші емоції – розчарування. Хоча таке рішення було очікуваним. Ми розуміли, що наша Асоціація боротьби буде робити усе, аби якнайшвидше допустити до змагань російських та білоруських спортсменів. Адже вони є одними із провідних атлетів планети. До цього усього додався той фактор, що наша Міжнародна асоціація є досить таки проросійською. Тому ми були готові до такого рішення,

– розповіла Лівач.

Також в Оксани Лівач виникли запитання до Міжнародного олімпійського комітету, чому той дав пораду федераціям повертати до змагань росіян та білорусів. Таке рішення МОК не може не обурювати українську спортивну родину та увесь цивілізований світ.

Можу додати, що у мене було розчарування щодо рішення самого МОК, який допустив російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором. Зрозуміло, що до них будуть встановлені певні обмеження. Але МОК зробив усе, аби настав той момент, який дозволяє Росії повернутись у міжнародний спорт. Звісно, що таке рішення МОКу обурює не лише борців, а й усю українську спортивну родину. І тут наша UWW не забарились, підтримавши цю ініціативу від Міжнародного олімпійського комітету,

– відповіла чемпіонка Європи.

"Їх перевірятимуть на те, чи підтримували вони війну в Україні"

Цікаво, що перед допуском до змагань російським та білоруським борцям потрібно буде пройти певні критерії та "незалежну панель". Це стосується дорослих збірних, але аж ніяк не молодим борцям.

Борчиня збірної України розповіла деталі допущення росіян та білорусів до змагань у її виді спорту.

"Справді, тут є певні критерії їх участі. Молодша вікова категорія може брати участь у змаганнях без жодних перевірок. Натомість доросла збірна має пройти спеціальну комісію, де їх перевірятимуть на те, чи підтримували вони війну в Україні, свого президента, чи вони служать в армії. Для них сформують спеціальний відбір. Наразі невідомо, як ця незалежна комісія та структура буде працювати. Ми також очікуємо, як ситуація складеться надалі, адже лише 4 квітня про допуск росіян та білорусів оголосили офіційно", – заявила українка.

Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю Оксана Лівач розповіла про рішення уряду щодо бойкоту змагань для українських спортсменів, де виступатимуть росіяни та білоруси. Борчиня сподівається, що чемпіонат Європи у Хорватії відбудеться без представників країн-окупанток та розповіла про підтримку світу.