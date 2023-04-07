Эксклюзивно для сайта 24 Канала украинская борчиха призналась, что такое решение UWW было прогнозируемым. Рано или поздно Международная ассоциация борьбы вернула бы на ковер российских и белорусских спортсменов. Но это официально произошло после заседания 4 апреля 2023 года.

Достойно внимания Это для нас очень тяжелый удар, – Левушка о возвращении России в борьбу, бойкот и дикие решения МОК

Ливач: Международная федерация борьбы довольно пророссийская

Призерка чемпионата мира заверила, что их международная федерация имеет сильные пророссийские взгляды.

Первые эмоции – разочарование. Хотя такое решение было ожидаемым. Мы понимали, что наша Ассоциация по борьбе будет делать все, чтобы как можно быстрее допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они ведь являются одними из ведущих атлетов планеты. К этому всему добавился тот фактор, что наша Международная ассоциация довольно пророссийская. Поэтому мы были готовы к такому решению,

– рассказала Ливач.

Также у Оксаны Ливач возникли вопросы Международного олимпийского комитета, почему тот дал совет федерациям возвращать к соревнованиям россиян и белорусов. Такое решение МОК не может не возмущать украинскую спортивную семью и весь цивилизованный мир.

Могу добавить, что у меня было разочарование в решении самого МОК, допустившего российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Понятно, что к ним будут установлены ограничения. Но МОК сделал все, чтобы наступил момент, позволяющий России вернуться в международный спорт. Конечно, такое решение МОК возмущает не только борцов, но и всю украинскую спортивную семью. И здесь наша UWW не заставила себя ждать, поддержав эту инициативу от Международного олимпийского комитета,

– ответила чемпионка Европы.

"Их будут проверять на то, поддерживали ли они войну в Украине"

Интересно, что перед допуском к соревнованиям российским и белорусским борцам предстоит пройти определенные критерии и "независимая панель". Это касается взрослых сборных, но отнюдь не молодым борцам.

Борчиха сборной Украины рассказала детали допущения россиян и белорусов к соревнованиям в ее виде спорта.

"Действительно, здесь есть определенные критерии их участия. Младшая возрастная категория может участвовать в соревнованиях без каких-либо проверок. Вместо этого взрослая сборная должна пройти специальную комиссию, где их будут проверять, поддерживали ли они войну в Украине, своего президента, служат ли они в армии. Для них сформируют специальный отбор. Пока неизвестно, как эта независимая комиссия и структура будет работать. Мы также ожидаем, как ситуация сложится в дальнейшем, ведь только 4 апреля о допуске россиян и белорусов объявили официально", – заявила украинка.

Важно! В эксклюзивном интервью Оксана Ливач рассказала о решении правительства по бойкоту соревнований для украинских спортсменов, где выступят россияне и белорусы. Борчиха надеется, что чемпионат Европы в Хорватии состоится без представителей стран-оккупанток и рассказала о поддержке мира.