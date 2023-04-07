От такого решения не должны страдать спортсмены, – Ливач о бойкоте турниров для Украины

Объединенный мир борьбы (UWW) официально допустил международные соревнования представителей России и Беларуси. Как теперь поступит украинская борцовская семья на фоне постановления правительства по бойкоту турниров для наших спортсменов.

В эксклюзивном интервью сайта 24 Канала чемпионка Европы по борьбе отреагировала на решение правительства по бойкоту соревнований для украинских спортсменов, где будут участвовать россияне и белорусы. После фехтовальщиков в такой же ситуации оказались украинские борцы.

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Ливач: Это для нас очень тяжелый удар

Оксана Ливач призналась, что такое решение правительства после рекомендации НОК забирают у украинских спортсменов их "хлеб". Бойкот – это сильнейший удар по нашим атлетам.

От такого решения не должны страдать спортсмены. Мы ведь каждый день вкладываем много сил и времени в тренировочный процесс, чтобы впоследствии представить Украину на международной арене. А такое решение отнимает у нас выступления и нашу основную работу. Конечно, это для нас очень тяжелый удар,

– ответила Ливач.

Борчиха понимает позицию НОК, но уверена, что бойкот, это далеко не лучший вариант решения всех проблем для украинских спортсменов.

"Хотя я могу понять позицию НОКа. Однако считаю, что Национальному олимпийскому комитету нужно приложить больше усилий и сильнее надавить на международные связи и принимающие соревнования страны. Нужно, чтобы другие государства поддерживали нас, чтобы их спортсмены бойкотировали турниры вместе с нашими атлетами, такими усилиями мы сможем остановить всю ситуацию с МОК, хотела бы обратиться к европейскому сообществу. Сегодня война у нас, а завтра придет к вам. Нам очень нужна поддержка Европы и мира!", – добавила борчиха.

Напомним, что сразу пять федераций вернули российских и белорусских атлетов в международные соревнования под нейтральным флагом – плавание, борьба, настольный теннис, тхэквондо фехтования.