В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу чемпіонка Європи з боротьби відреагувала на рішення уряду щодо бойкоту змагань для українських спортсменів, де участь братимуть росіяни та білоруси. Після фехтувальників, у такій же ситуації опинились українські борці.

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Лівач: Це для нас дуже важкий удар

Оксана Лівач зізналась, що таке рішення уряду після рекомендації НОК забирають в українських спортсменів їх "хліб". Бойкот – це сильний удар по наших атлетах.

Від такого рішення не повинні страждати спортсмени. Адже ми щодня вкладаємо багато сил та часу у тренувальний процес, аби згодом представити Україну на міжнародній арені. А таке рішення відбирає у нас виступи та нашу основну роботу. Звичайно, це для нас дуже важкий удар,

– відповіла Лівач.

Борчиня розуміє позицію НОК, але впевнена, що бойкот, це далеко не найкращий варіант розв'язання усіх проблем для українських спортсменів.

"Хоча я можу зрозуміти позицію НОКу. Однак вважаю, що Національному олімпійському комітету потрібно докласти більше зусиль та сильніше натиснути на міжнародні зв'язки та ті країни, які приймають змагання. Потрібно, аби інші держави підтримували нас, аби їх спортсмени бойкотували турніри разом із нашими атлетами. Такими зусиллями ми зможемо зупинити усю цю ситуацію з МОК. Хотіла б звернутись до європейської спільноти. Сьогодні війна у нас, а завтра прийде до вас. Нам дуже потрібна підтримка Європи та світу!", – додала борчиня.

Нагадаємо, що одразу п'ять федерацій повернули російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під нейтральним прапором – плавання, боротьба, настільний теніс, тхеквондо фехтування.