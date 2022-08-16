Официальное заявление IBU

Представители россии и белоруссии смогут выступить под эгидой IBU в новом сезоне, однако есть одно "но". Они обязаны осудить деяния собственных государств.

К теме Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций России и Белоруси

"Предложение исполкома предусматривает, что членство Союза биатлонистов России и белорусской федерации биатлона будет приостановлено, пока они не продемонстрируют их полную поддержку целей и принципов IBU - например, четко дистанцировав себя от войны в Украине и не допустят активную вовлеченность официальных лиц или спортсменов в российскую армию или их участие в военных действиях.

Исполнительный комитет IBU будет следить за выполнением вышеуказанных условий и может временно отменить отстранение к следующему Конгрессу, если он по своему усмотрению признает, что указанные условия были выполнены", – говорится в сообщении.

Взаимодействие политики и спорта в россии

Отметим, что ни один из российских биатлонистов не осудил действия своего государства. Взаимодействие политики и спорта в россии очень заметно. Большинство российских атлетов имеют воинское звание.

К примеру, в апреле владимир путин наградил российских призеров Олимпиады-2022 за награды. А в конце апреля русские лыжники и биатлонисты приняли участие с министром обороны рф сергеем шойгу, во время которой получили воинские звания.

Среди присутствовавших был и Эдуард Латыпов – он получил воинское звание лейтенанта. В Пекине он получил три бронзовых награды.

Ущерб для украинского спорта

Отметим, что некоторые украинские биатлонисты (Дмитрий Подручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина и другие) на время отложили свои тренировки, чтобы защитить родную страну.

Оккупанты нанесли значительный ущерб украинскому биатлону. Они разрушили одну из самых лучших лыжных баз в Чернигове.

Процедуру по отстранению россиян и белорусов начали 17 марта. Федерации биатлона россии и беларуси не могут проводить никакую официальную международную деятельность, включая организацию тренировочных лагерей и каких-либо международных соревнований.