Беленюк рассказал, почему решение о бойкоте соревнований нужно Гутцайту
Решение правительства бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне или белорусы, очень возмутило украинских спортсменов. Почему наши атлеты должны наблюдать за победами представителей враждебных стран?
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк эксклюзивно для сайта 24 Канала поделился мнением, для чего этот "бойкот" нужен Вадиму Гутцайту. По словам борца-депутата, он не может добиться нормального ответа того же министерства. Ведь министр даже не наведался на прошлое заседание комитета.
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Беленюк: Представители министерства – они не приходят
"Представители от министерства – они не приходят. Или приходят, но они не профильные. А нас интересует человек, который должен быть в курсе всех принятых решений на уровне Кабмина, их мотивации, краткосрочных и долгосрочных перспектив. И дать понимание, что мы стараемся приблизить, что мы пытаемся достичь подобными решениями, кто с нами в этой борьбе. А ответа на эти вопросы мы не получаем", – заявил Жан.
Беленюк рассказал, как на заседание комитета Верховной Рады пытался задать вопрос Вадиму Марковичу по поводу данной ситуации. На что получил ответ: "Я провел встречу с федерациями, которые единолично поддержали позицию по бойкоту".
Почему же спортсмены так негативно отреагировали на это решение правительства о бойкоте, если все на все согласились?
Но я не понимаю тогда другой истории. Если федерации единогласно поддержали, зачем нам подобный приказ со стороны правительства? Если и так федерации проявили себя с позиции государственной и сказали, что они занимают позицию, что нужно бойкотировать, с которой согласился Гутцайт. Подобное же решение со стороны правительства воспринимается Международным олимпийским комитетом как вмешательство в автономию спорта. Мы уже видим, что МОК пытается убить этот клин между спортсменами и государством после подобных решений. А перспективы я не знаю, чего ждать от того же Международного олимпийского комитета после подобных решений,
– добавил Беленюк.
Отметим, что заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков решил несколько снизить напряжение в спортивной семье. По его словам, украинские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, где выступят россияне и белорусы, но при этом не будут получать поддержку от государства, как финансовую, так и организационную.
Напомним, что Международная федерация борьбы (UWW) приняла во внимание рекомендацию МОК и вернула в соревнования представителей стран-оккупантов.