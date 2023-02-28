Українська асоціація футболу визначилась із новим головним тренером. Виконуючим обов'язки призначений Руслан Ротань, який наразі очолює ще і молодіжну збірну, а також Олександрію.

До теми Руслан Ротань – новий тренер збірної України з футболу

Саме він поведе нашу команду на перший матч відбору Євро-2024 проти Англії. Після призначення Руслан Петрович дав інтерв'ю ютуб-каналу УАФ, прокоментувавши важливість такого виклику.

Для мене велика честь і гордість, що мені довірили національну збірну країни. Перш за все, хочу сказати: за те, що я зараз є виконувачем обов’язків на гру з Англією, потрібно дякувати нашим воїнам. Кому тяжко – так це їм. Нам же не слід боятися відповідальності за цей матч, тому що нашим воїнам набагато тяжче на передовій. Маємо підійти до гри дуже відповідально. Із самого початку моєї кар’єри як гравця в збірній я завжди з великим задоволенням долучався до її лав. Тому зараз для мене це є честю. Моє завдання – допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера,

– заявив Ротань.

Також наставник висловився і про майбутнього суперника – збірну Англії, проти якої українці зіграють 26 березня в Лондоні на "Вемблі". Руслан Петрович вважає "трьох левів" однією із найсильніших команд світу.

Станом на зараз це одна з найкращих збірних планети. Чемпіонат світу показав, що вона правильно розвивається. Це досить сильна команда, яка прогресує, а за якістю гри, мабуть, входить до п'ятірки найкращих. Але матч його треба сприймати просто як виклик. Англія – така сама команда, за перемогу над якою дають три очки. Не існує у світі непереможних команд. Ми всі повинні розуміти, що проти цього суперника також можна грати та досягати результату. Ми будемо розраховувати на якісний футбол,

– зізнався тренер.

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В асоціації оголосили, що 41-річний спеціаліст буде виконувати обов'язки тренера до підписання контракту із Сергієм Ребровим. Сам Ротань зізнався, що легенда Динамо брала участь у його призначенні.

Із нашої розмови з президентом УАФ Андрієм Павелком, а згодом – із Сергієм Ребровим та капітаном команди Андрієм Ярмоленком усе й розпочалося. Саме так ми й погодили мою участь. Тож я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних обов’язково пройдемося по іменах. Десь до 5-6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір та увійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, думаю, дійдемо висновку до цих чисел,

– повідомив Руслан Петрович.

Відзначимо, що під час кар'єри гравця Ротань награв 100 матчів за збірну України, забивши 8 голів. Разом із "синьо-жовтими" хавбек їздив на ЧС-2006, а такожчемпіонати Європи 2012 та 2016 років.