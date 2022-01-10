Интер – Лацио 2:1

Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 – Иммобиле, 35

Начало матча было довольно сумбурным. Команды исповедовали быстрый футбол, но без моментов. На 15-й минуте первый удар был в сторону ворот Лацио. Перишич головой пробил над перекладиной.

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После этого Интеру удалось размочить нули на табло. Мартинес стал адресатом роскошной передачи из глубины поля от Санчеса, оторвался от опекуна и переиграл голкипера "орлов". Все бы ничего, если бы судья после видеопросмотра не усмотрел офсайд у Лаутаро. Взятие ворот было отменено.

"Нерадзурри" были острее в первом тайме. Мартинес в упор расстреливал ворота Лацио, но голкипер Стракоша продемонстрировал чудеса реакции на линии ворот, переведя мяч на угловой.

После подачи с углового мяч отлетел в ноги Бастони, который ударом из-за пределов штрафной пробил прямо в нижний угол ворот. Бильярдный выстрел удался футболисту Интера – 1:0.

Интер не выпал из погони за чемпионством

Уже через пять минут гости сравняли цифры на табло. Ханданович грубо ошибся на выходе, мяч пролетел мимо голкипера хозяев и залетел в ворота после удара от Иммобиле – 1:1. Опять на спасение Лацио спешит лучший бомбардир команды.

В середине второго тайма Шкриняр лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с фланга. Мяч от перекладины пересек линию ворот "орлов" – 2:1. Частые подключения защитника Шкриняра в атаку принесли нужный результат Интеру.

Интер вырвал победу у Лацио – 2:1.

"Нерадзурри" продолжают лидировать в Серии А. В активе Интера 49 очков. Милан, который идет вторым, уступает лидеру лишь одним пунктом.

Лацио с 32 баллами занимает 8 место.

Видеообзор матча Интер – Лацио