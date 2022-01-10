Інтер – Лаціо 2:1

Голи: Бастоні, 30, Шкриняр, 67 – Іммобіле, 35

Початок матчу був доволі сумбурним. Команди сповідували швидкий футбол, але без моментів. На 15-й хвилині перший удар був у сторону воріт Лаціо. Перішич головою пробив над поперечиною.

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Після цього Інтеру вдалось розмочити нулі на табло. Мартінес став адресатом розкішної передачі з глибини поля від Санчеса, відірвався від опікуна та переграв голкіпера "орлів". Все б нічого, якби суддя після відеоперегляду не угледів офсайд у Лаутаро. Взяття воріт було скасоване.

"Нерадзуррі" були гострішими у першому таймі. Мартінес впритул розстрілював ворота Лаціо, але голкіпер Стракоша продемонстрував дива реакції на лінії воріт, перевівши м'яч на кутовий.

Після подачі з кутового м'яч відлетів у ноги Бастоні, який ударом з-за меж штрафного пробив прямо у нижній кут воріт. Більярдний постріл вдався футболісту Інтера – 1:0.

Інтер не випав із гонитви за чемпіонством

Вже через п'ять хвилин гості зрівняли цифри на табло. Хандановіч грубо помилився на виході, м'яч пролетів повз голкіпера господарів та залетів у ворота після удару від Іммобіле – 1:1. Знову на порятунок Лаціо поспішає найкращий бомбардир команди.

У середині другого тайму Шкриняр найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу. М'яч від поперечини перетнув лінію воріт "орлів" – 2:1. Часті підключення захисника Шкриняра в атаку принесли потрібний результат Інтеру.

Інтер вирвав перемогу у Лаціо – 2:1.

"Нерадзуррі" продовжують лідирувати у Серії А. В активі Інтера 49 очок. Мілан, який йде другим, поступається лідеру лише одним пунктом.

Лаціо з 32 балами посідає 8 місце.

Відеоогляд матчу Інтер – Лаціо