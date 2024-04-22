Золотое миланское дерби: Интер стал чемпионом Италии 2023-2024

Команда Симоне Индзаги вновь уверенно переиграла Милан в дерби. Это позволило Интеру оформить юбилейное 20-е чемпионство в Серии А.

Милан – Интер 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 48.

В чемпионате Италии подошел к завершению 33 тур Серии А. На вечер понедельника было вынесено главное блюдо уикенда – "Дерби делла Мадоннина" между Миланом и Интером, пишет 24 канал.

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Лучшая реализация "змей"

Для команды Симоне Индзаги эта встреча была не только вопросом принципиальности. В случае победы над принципиальным соперником "неррадзури" уже официально становились бы чемпионами Италии.

Милан же желал не только отсрочить праздник для Интера, а и взять реванш за позорное разгромное поражение в первом круге (1:5). По сути, подопечные Пиоли дали серьезный бой "неррадзури" и не реже соперника угрожали чужим воротам.

Однако реализация Интера была на голову выше. В середине первого тайма номинальные хозяева открыли счет с углового. Павар головой подправил навес на Ачерби. Центрбек в упор расстрелял ворота Меньяна.

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Решающий выстрел Тюрама

Милан имел шансы отыграться еще до перерыва, Зоммеру пришлось спасать команду после ударов Леау и Калабрии. Но окончательно интригу убил Тюрам.

Еще в первом тайме Маркус попал в штангу, а в начале второго без проблем сместился с фланга и мощным ударом поразил ближний угол. Номинальные хозяева еще пытались вернуться в игру, однако Интер надежно выстроил оборону.

Тем не менее, "россонери" смогли размочить счет. После удара головой от Леау вратарь Интера перевел мяч в стойку, а на добивании удачно сыграл Томори. Этот гол вдохновил Милан и тот был близок к камбэку.

Интер обходит Милан

Однако номинальные гости отзащищались и довели дело до победы. Таким образом Интер выигрывает юбилейное 20-е чемпионство в Италии, опережая как раз Милан, у которого 19 Скудетто. Больше имеет только Ювентус, у которого 36 золотых сезонов.

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Кроме того, для Симоне Индзаги это первое чемпионство в Серии А в карьере тренера (как игрок он выигрывал Скудетто-2000 с Лацио). Ранее коуч выводил "неррадзури" в финал Лиги чемпионов, а также брал два Кубка и три Суперкубка страны.

Видеообзор матча Милан – Интер