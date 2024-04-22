Утром 22 апреля с поста главного тренера Удинезе уволили Габриэле Чоффи. Он возглавлял команду с октября 2023 года.

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Легендарный футболист стал новым тренером Удинезе

Фабио Каннаваро назначили новым тренером итальянского клуба. Для него это будет первый опыт работы в Серии А. До этого он работал лишь в серии В, когда возглавлял Беневенто с 2022 по 2023 годы.

В тренерском багаже Каннаваро также работа в Гуанчжоу, Тяньцзинь и сборной Китая, а также Аль-Наср, где сейчас играет Криштиану Роналду.

Отметим. Сейчас Удинезе занимает 17 позицию в турнирной таблице Серии А и стоит на грани вылета. Команда набрала 28 очков.

Тренерская карьера Фабио Каннаваро: главное