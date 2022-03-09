Ліверпуль – Інтер 0:1 (перший матч – 2:0)

Гол: Мартінес, 62

Вилучення: Санчес, 63 (Інтер)

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У першому поєдинку, який проходив у Мілані перемогу завдяки голам Фірміно та Салаха святкував Ліверпуль, а ось у другому матчі переміг Інтер, але все одно залишився за бортом наступної стадії, повідомляє 24 канал.

Цей матч не був таким же гольовим, як у Мюнхені, але в ньому хоча б була інтрига. Єдиний гол уболівальники на трибунах побачили лише на 62-й хвилині, коли Мартінес після пасу від Санчеса зумів потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправити м'яч прямо у верхній кут воріт.

Відео голу Мартінеса

Можливо, Інтер зміг би відіграти і другий гол, але цьому завадила червона картка Санчеса, яку він отримав через хвилину після забитого гола.

Як підсумок – Ліверпуль хоч і програє Інтеру вдома, але проходить до 1/4 фіналу завдяки успіху у першому матчі.

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