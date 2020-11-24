Интер – Реал: где смотреть

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов-2020/2021 в Украине владеет группа телеканалов "Футбол 1/2/3". Поединок "Интер" – "Реал" будет транслироваться на канале "Футбол 1". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча "Интер" – "Реал" со стадиона "Джузеппе Меацца" в Милане начнется в 21:50. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Смотреть легально онлайн матч "Интер" – "Реал" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Внимание. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Поединок "Интера" с "Реалом" смогут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Вместе с тем, в сезоне 2020/2021 матче Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть поединок "Интер" – "Реал" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.