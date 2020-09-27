26 сентября "Интер" в матче 2-го тура Серии А на своем поле принимал "Фиорентину". Хозяева победили соперника благодаря голу на последних минутах.

Интер – Фиорентина 4:3

Голы: Мартинес, 45+2, Лукаку, 87, Д'Амброзио, 89 – Куаме, 3, Чеккерини, 52 (авт.), Кастровилли, 57, Кьеза, 63

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Неожиданное начало

Уже на 3-й минуте счет в матче был открыт. Бонавентура переиграл голкипера и отдал пас-конфетку партнеру по команде. Куаме забивал практически в пустые ворота – 0:1, пишет 24 канал.

Снова Куаме получил выверенную передачу в штрафной и упустил великолепную голевую возможность – голкипер выдал потрясающий сейв.

Касерес сбил своего соперника – пенальти. К отметке подошел Лукаку, но неожиданно рефери решил просмотреть видеоповтор. После помощи VAR судья отменил 11-метровый удар.

Великолепную передачу исполнил Куаме. Миленкович вблизи должен был бы пробить головой лучше-мяч пролетел над перекладиной. Ответ от "Интера". Мартинес нашел свободную зону у границы штрафной , сыграв в стенку с партнером по команде, и послал мяч в сетку ударом в упор к стойке – 1:1.

Безумная перестрелка

На 52-й минуте игрок "Фиорентины" вывел соперника вперед в счете. Чеккерини забил в собственные ворота – мяч срикошетил от него в сетку, 2:1.

Уже через пять минут гостям удалось сравнять счет. Кастровіллі получил в штрафной точную передачу, которую исполнил Рибери и переиграл голкипера результативным ударом в угол ворот – 2:2.

Перишич нашел свободное пространство и принял мяч после идеальной передачи в штрафную, но пробил выше ворот.

Рибери добрался до мяч, переадресовал его в штрафную, где Кьеза эффектно отправил его в сетку, сделав счет 2:3.

Активный Лукаку был близок к тому, чтобы забить, но из пределов штрафной он отправил мяч в сторону от левой стойки.

На 87-й минуте Хакими отпасовал прямо в ноги партнеру по команде. Лукаку должен был только не промахнуться, пробивая по пустым воротам и он с этой задачей справился – 3:3.

Уже через две минуты "Интер" забил еще раз. На безупречную навесную передачу, которую исполнил Санчес, откликнулся Д'Амброзио. Он выпрыгнул выше всех и пробил головой в правый угол ворот – 4:3.

Итоговый счет встречи – 4:3.

Интер – Фиорентина видеообзор

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